Art nouveau week | passeggiata liberty a Pescara

Se sei appassionato di arte, design e storia, non puoi perderti l’Art Nouveau Week a Pescara, dal 8 al 14 luglio. Questa settimana internazionale celebra la bellezza e l’eleganza del liberty attraverso passeggiate, mostre e incontri che ti guideranno tra le meraviglie di questa corrente artistica di inizio Novecento. Un’occasione unica per scoprire i tesori nascosti della nostra città e immergersi in un mondo di stili e suggestioni senza tempo.

Dall’8 al 14 luglio in tutta Europa torna l’Art nouveau week, la settimana internazionale dedicata alla corrente culturale e artistica di inizio Novecento nelle sue più molteplici espressioni. In questa settima edizione, nelle attività promosse e organizzate dall’Associazione Italia Liberty e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Art nouveau week: passeggiata liberty a Pescara

In questa notizia si parla di: nouveau - week - liberty - passeggiata

Art Nouveau week, una passeggiata sul liberty anche a Reggio Calabria - Sei pronto a immergerti in un viaggio tra eleganza e innovazione? L’Art Nouveau Week, dall’8 al 14 luglio, torna a celebrare il liberty in tutta Europa, anche a Reggio Calabria.

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2025 ORE 17:30 LIGURIA: Savona "NATURA E ARCHITETTURA LIBERTY. Savona regina dell' Art Nouveau L'associazione talia Liberty ha organizzato una passeggiata guidata alla scoperta dei palazzi e delle decorazioni Liberty a S Vai su Facebook

Art nouveau week: passeggiata liberty a Pescara; Art Nouveau week, visita guidata nei meandri dei villini Liberty; Art Nouveau week: a Palermo apre villa Pottino, passeggiate guidate alla scoperta del Liberty e convegni.

Art Nouveau week: a Palermo apre villa Pottino, passeggiate guidate alla scoperta del Liberty e convegni Da palermotoday.it: Palermo (mercoledì 9 luglio ore 9:30) “Passeggiata sul Modernismo palermitano” ...