Ars a Palermo si riapre il festival delle mance | il Centrodestra si divide tutto rinviato

Una corsia preferenziale per le mance. Ci hanno provato Fratelli d'Italia e la Dc. L'emendamento che avrebbe stanziato un altro milione e 600 mila euro per assegnare, a semplice richiesta e senza bando, patrocini per eventi promozionali è stato presentato ieri all'Ars. Agganciato a una anonima, all'apparenza, leggina che doveva prevedere solo il via libera alla digitalizzazione della Gazzetta.