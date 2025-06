Arrivano rinforzi | in servizio 14 nuovi agenti

Arrivano rinforzi in servizio nei commissariati di Busto Arsizio e Gallarate, con 14 nuovi agenti pronti a rafforzare la sicurezza. Questa importante novitĂ , annunciata da Andrea Cassani e Isabella Tovaglieri, rappresenta un passo deciso contro gli episodi di risse e aggressioni che hanno coinvolto le due cittĂ negli ultimi mesi. La presenza di questi professionisti sarĂ fondamentale per restituire serenitĂ ai cittadini e rafforzare il senso di sicurezza.

Arrivano rinforzi per i commissariati di Busto Arsizio e di Gallarate, complessivamente 14 agenti, 10 a Busto Arsizio, 4 a Gallarate. Ad annunciarlo con una nota congiunta Andrea Cassani, segretario provinciale della Lega e sindaco di Gallarate, e Isabella Tovaglieri, eurodeputata e consigliera comunale a Busto Arsizio. Le due cittĂ nei mesi scorsi sono state interessate da episodi, risse e aggressioni, che hanno coinvolto gruppi di giovani e di stranieri, che hanno suscitato allarme, richieste di rinforzi per gli organici che svolgono un fondamentale servizio quotidiano nel territorio sono arrivate da esponenti politici e dai sindacati di Polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arrivano rinforzi: in servizio 14 nuovi agenti

