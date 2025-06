Arriva per la prima volta nei ristoranti il salmone coltivato in laboratorio | è stato finanziato da Leonardo DiCaprio Jeff Bezos e Robert Downey Jr

Il mondo della gastronomia sta per essere rivoluzionato: per la prima volta nei ristoranti arriva il salmone coltivato in laboratorio, approvato dalla Food and Drug Administration negli Stati Uniti. Finanziato da celebrità come Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos e Robert Downey Jr., questo innovativo pesce senza impatto ambientale promette di cambiare il nostro modo di gustare il mare. La svolta è alle porte: prepariamoci a scoprire un nuovo standard di qualità e sostenibilità in tavola...

Il primo salmone coltivato in laboratorio ha ottenuto l’approvazione normativa negli Stati Uniti. A fine maggio, la Food and Drug Administration (FDA) ha dato il via libera al pesce sviluppato da Wildtype, una startup con sede a San Francisco, finanziata, tra gli altri, da Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos e Robert Downey Jr. Il prodotto è servito al ristorante Kann di Portland, in Oregon, ed è la prima volta che un pesce “non pescato” ottiene l’approvazione per il consumo negli Stati Uniti. “Per provarlo bisogna fare un salto al ristorante Kann, a Portland, in Oregon, dove il prodotto è già nei menù”, si legge nella nota dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Arriva per la prima volta nei ristoranti il salmone coltivato in laboratorio: è stato finanziato da Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos e Robert Downey Jr

La FDA americana ha approvato la sicurezza del primo salmone da agricoltura cellulare prodotto dalla startup Wildtype

