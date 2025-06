Arresto cardiaco mentre è in ospedale | 75enne salvato con il defibrillatore

Una tempestiva azione dei medici e l’uso del defibrillatore hanno fatto la differenza, salvando la vita a un uomo di 75 anni colpito da arresto cardiaco durante una visita all’ospedale di Pontedera. Un esempio di come la prontezza e la tecnologia possano davvero fare la differenza tra vita e morte. La sua storia ci ricorda quanto sia fondamentale la preparazione e la rapidità in situazioni di emergenza.

Un uomo di 75 anni ha avuto un malore, stamani 12 giugno intorno alle ore 10.30, presso gli ambulatori di diabetologia dell'ospedale Lotti di Pontedera. E' andato in arresto cardiaco e per salvarlo i sanitari sono intervenuti con il defribrillatore. La rianimazione ha avuto successo, con. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Arresto cardiaco mentre è in ospedale: 75enne salvato con il defibrillatore

