Arrestati specialisti della truffa dello specchietto | fino a 2mila euro al giorno di guadagno

Scacco alla truffa dello specchietto: tre arresti e un giro d’affari da capogiro. Gli investigatori della Polizia di Stato hanno smantellato una banda che, in soli cinque mesi, avrebbe messo a segno 15 truffe, incassando fino a 2.000 euro al giorno. Un’operazione che mette in luce quanto possa essere insidiosa questa tecnica fraudolenta. Continua a leggere per scoprire come hanno operato e cosa rischiano i responsabili.

La Polizia di Stato ha arrestato 3 persone, sono accusate di 15 truffe con la tecnica dello specchietto in 5 mesi: avrebbero intascato fino cifre tra i 25mila e i 35mila euro al mese.

