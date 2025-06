Arrestata un'infermiera dell'ospedale di Latina | sul telefono immagini pedopornografiche

Una scoperta sconvolgente scuote la comunità di Latina: un'infermiera dell'ospedale locale è stata arrestata per possesso di immagini pedopornografiche, coinvolgendo anche una coppia con cui aveva relazioni. Tutti e tre sono stati trovati in possesso di materiale illegale sui loro dispositivi, sollevando gravi interrogativi sulla sicurezza e l’etica nel settore sanitario. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa inquietante vicenda.

Oltre alla donna è stata arrestata una coppia, un uomo con il quale l'infermiera aveva una relazione, e sua moglie. Immagini pedopornografiche sono state trovate sul telefono di tutti e tre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: arrestata - infermiera - telefono - immagini

Pedopornografia, arrestata un’infermiera dell’ospedale Goretti di Latina - Una grave scoperta scuote il mondo della sanità: nelle ultime ore, un'infermiera dell'Ospedale Goretti di Latina è stata arrestata nell'ambito di un'indagine sulla pedopornografia.

Una donna di 34 anni è finita in #carcere con l'accusa di aver abusato del figliastro di 15 anni. Alexis Von Yates, che lavorava come #infermiera in #Florida, è sposata con il padre del ragazzo, un elettricista. È stato lui a scoprire la violenza, sorprendendo la # Vai su Facebook

Arrestata un’infermiera dell’ospedale di Latina: sul telefono immagini pedopornografiche; Pedopornografia, arrestata infermiera dell'ospedale di Latina; Fausta Bonino, l'infermiera killer condannata all'ergastolo: uccise 4 pazienti con iniezioni bomba di eparina.

Infermiera introduceva droga in carcere, 16 arresti a Foggia Riporta nurse24.it: Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Bari e coordinate dalla procura di Foggia, hanno accertato che l'infermiera, già arrestata in flagranza ...