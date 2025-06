Arrampicata sportiva | nuovamente Boulder in Coppa del Mondo Dopo Praga arriva Berna

Dopo l’entusiasmante tappa di Praga, la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva torna a emozionare con l’appuntamento di Berna, in Svizzera. Questo quinto evento dell’anno rappresenta un altro capitolo di un tour europeo senza sosta, testando le capacità dei migliori atleti sul Boulder. Prepariamoci a vivere momenti intensi e a scoprire chi si laureerà campione in questa sfida cruciale per la stagione.

Il quinto appuntamento dell'anno, in un back-to-back continentale che non lascia respiro. La Coppa del Mondo di arrampicata sportiva propone ancora una volta il Boulder nel menù del prossimo fine settimana con la tappa di Berna, in Svizzera, che segue quella di Praga. La capitale elvetica è un riferimento importante della disciplina: ha ospitato i Mondiali nel 2023, arriva nel calendario come il 411esimo evento in assoluto della storia della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva ed è la 24esima volta che una tappa del massimo circuito internazionale viene ospitato nel paese rossocrociato. Saranno 170 i climbers presenti: 91 uomini e 79 donne, in rappresentanza di 41 nazioni da 5 continenti.

