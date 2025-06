Armati di piccone pinze e con 5mila euro di refurtiva | ladri d' appartamento colti sul fatto

Armati di piccone e pinze, con 5mila euro di refurtiva nel bagagliaio, i ladri d'appartamento sono stati colti sul fatto dai carabinieri. Durante un controllo di routine nella zona residenziale vicino alla Cassia, la pattuglia di Vetralla ha intercettato un'auto sospetta. Immediatamente, i militari hanno agito con prontezza, svelando un colpo riuscito o in atto, e assicurando che la sicurezza tornasse a casa dei cittadini.

