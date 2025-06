Argine degli Angeli tra rovi ed erbacce.

l'entusiasmo questo percorso affascinante, che unisce sport, natura e tranquillità. Un itinerario ideale per lasciarsi alle spalle la frenesia quotidiana e immergersi in un paesaggio di rara bellezza, tra rovi e erbacce che raccontano la storia e l’essenza di questa meravigliosa zona. Preparati a scoprire un angolo di paradiso nascosto tra le valli di Comacchio, dove ogni pedalata rivela nuove emozioni.

Uno dei luoghi più suggestivi del territorio di Comacchio, l’ Argine degli Angeli, prevede oltre 5 chilometri di percorso in mezzo alle Valli di Comacchio nell’area sud, dalla stazione di pesca Bellocchio a Volta Scirocco, posto fra Valle Lido di Magnavacca e Valle Furlana. Si tratta di una striscia di terra immersa nella natura, in un contesto ambientale unico. Sono soprattutto i ciclisti a sfruttare la splendida opportunità e a frequentare con costanza il percorso, ma anche a piedi è possibile affrontarlo, con orari di apertura ampi nelle ore di luce sia d’inverno che d’estate. Da alcuni tempi, però, lo splendido sentiero è invaso da erbacce, sterpi e rovi e non si presenta al massimo del suo splendore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it