argentario sailing week dal 18 al 22 giugno le regine del mare a porto santo stefano

L'Argentario Sailing Week 2024 si avvicina, portando a Porto Santo Stefano un tripudio di eleganza e passione marittima. Dal 18 al 22 giugno, le regine del mare, tra imbarcazioni classiche e d’epoca, si sfideranno in uno degli eventi più attesi del settore. Un’occasione unica per vivere il fascino delle vele storiche e scoprire le meraviglie della costa toscana, un appuntamento da non perdere per gli amanti del mare e della tradizione.

(Adnkronos) – La 24a edizione dell'Argentario Sailing Week, organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano, entra nella fase finale della sua preparazione a una settimana dal via in programma mercoledì 18 e conclusione domenica 22 giugno. La macchina organizzativa lavora a pieno ritmo per accogliere nel migliore dei modi le oltre 40 imbarcazioni a vela classiche e d'epoca provenienti da 9 nazioni che, anche quest'anno, daranno vita a un evento competitivo e spettacolare nel cuore dell'Argentario.  Piero Chiozzi, Presidente dello Yacht Club Santo Stefano, ha dichiarato: "Il successo dell'Argentario Sailing Week è il risultato di un autentico gioco di squadra.

