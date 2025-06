Arezzo via alle richieste per l’uso di palestre e campi sportivi comunali | una struttura in più e nuovi spazi riservati

Arezzo apre le porte alle opportunità sportive: sono ufficialmente aperte le richieste per l’uso temporaneo di palestre, campi e nuovi spazi dedicati alla stagione 2025-2026. Un’occasione imperdibile per associazioni, società sportive e gruppi civili di valorizzare il proprio talento e promuovere lo sport locale. Se rappresenti un ente con sede ad Arezzo o nei Comuni vicini, non perdere questa chance: la tua richiesta può fare la differenza!

Sono ufficialmente aperte le domande per la concessione in uso temporaneo di palestre comunali, scolastiche e campi da calcio nel Comune di Arezzo, relative alla stagione sportiva 2025-2026. Possono presentare richiesta le associazioni e società sportive, federazioni, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, associazioni benemerite, gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato con sede legale ad Arezzo o nei Comuni limitrofi. Sono ammesse anche le basi associative sportive, tramite richiesta inoltrata dall'ente di promozione sportiva a cui sono affiliate, purché riconosciuto dal CONI.

