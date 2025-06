Arezzo sgomberata l’ex area Lebole | trovati otto occupanti abusivi A luglio passerà al gruppo Bertelli Prada

Arezzo si riprende la sua ex area Lebole: questa mattina, un intervento interforze ha portato alla scoperta di otto occupanti abusivi. L’operazione, frutto di attività di controllo e sicurezza, segue le direttive del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. La collaborazione tra forze dell’ordine e autorità locali dimostra l’impegno nel tutelare il patrimonio cittadino e ripristinare legalità , segnando un passo importante per il centro storico.

Si è svolto questa mattina un intervento interforze presso l’ex area industriale Lebole di Arezzo, finalizzato al controllo dello stato degli immobili e all’accertamento della presenza di eventuali occupanti abusivi. L’operazione è stata condotta nell’ambito delle direttive emerse durante il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a seguito anche di precedenti verifiche sul sito. Durante il sopralluogo sono state rinvenute otto persone all’interno dell’area, di cui sei di nazionalità straniera. Sono attualmente in corso accertamenti sulla loro posizione. Le forze dell’ordine hanno inoltre evidenziato alla proprietà la necessità di potenziare le misure di vigilanza, sia interne che esterne, per prevenire nuovi ingressi illegali. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, sgomberata l’ex area Lebole: trovati otto occupanti abusivi. A luglio passerà al gruppo Bertelli (Prada)

