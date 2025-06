Arezzo in prima linea nella sperimentazione dello psicologo di base | il servizio si estende a venti presidi toscani

Arezzo si distingue come pioniera nella sperimentazione dello psicologo di base, un servizio innovativo che si amplia coinvolgendo venti presidi toscani. Nella Casa di comunità di via XXV Aprile, i cittadini possono già accedere a supporto psicologico qualificato, contribuendo a un più efficace welfare territoriale. Con questa iniziativa, la Toscana conferma il suo impegno nel promuovere la salute mentale diffusa e accessibile a tutti.

Ad Arezzo, nei locali della Casa di comunità di via XXV Aprile, è attivo da alcune settimane lo psicologo di base. Il presidio partecipa alla seconda fase della sperimentazione avviata a settembre 2024, che nei mesi scorsi è stata ampliata sia per numero di professionisti coinvolti che per estensione territoriale. Nella provincia aretina il servizio è disponibile anche a San Giovanni Valdarno. Gli psicologi di base erano otto alla partenza del progetto; oggi sono ventuno, distribuiti in venti strutture (contro le sette iniziali), grazie alla decisione della giunta regionale dello scorso marzo. Un potenziamento significativo che triplica la copertura del servizio.