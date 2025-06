Arcevia la biscia sbuca mentre sta guidando | attimi di paura al volante per il presidente Teo Papi Il video

Un normale viaggio in auto si trasforma in un episodio di suspense per il presidente Teo Papi, catturato in un video mentre si imbatte in una biscia che attraversa improvvisamente la strada ad Arcevia. Attimi di paura e concentrazione al volante, ma grazie alla sua calma, Papi è riuscito a gestire la situazione senza conseguenze. Un episodio che ricorda quanto sia importante rimanere lucidi di fronte all’imprevisto.

ARCEVIA - Stava tornando a casa dal lavoro in macchina Teo Papi ieri quando è spuntato un serpente. Ha mantenuto il sangue freddo il presidente dell?associazione culturale Montefortino.

