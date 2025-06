Aquiloni pronti a colorare il cielo di Roca Vecchia | seconda edizione di Giganti in volo

Roca Vecchia si prepara a incantare grandi e piccini con la magia degli aquiloni, pronti a dipingere il cielo di mille colori durante la seconda edizione di “Giganti in volo”. Un festival internazionale che promette emozioni, spettacoli e atmosfere uniche, portando il fascino di questo spettacolo nel cuore di Melendugno. Non perdete l’occasione di assistere a questo suggestivo evento che unisce arte, natura e divertimento in un’unica grande festa.

ROCA VECCHIA (Melendugno) – Aquiloni pronti a colorare il cielo di Roca Vecchia: tutto pronto per la seconda edizione di “Giganti in volo” il festival internazionale degli aquiloni, evento presentato nella sala conferenze di Palazzo Adorno, a Lecce, e che animerà il cielo della frazione di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Aquiloni pronti a colorare il cielo di Roca Vecchia: seconda edizione di “Giganti in volo”

In questa notizia si parla di: aquiloni - cielo - roca - vecchia

, ! ? Dal 13 al 15 giugno 2025 Sito archeologico di Roca Vecchia Dopo il grande successo dello scorso a Vai su Facebook

Aquiloni pronti a colorare il cielo di Roca Vecchia: seconda edizione di “Giganti in volo”; Giganti in volo: gli aquiloni pronti a colorare il cielo di Roca Vecchia; Gli aquiloni pronti a colorare il cielo di Roca Vecchia: al via la seconda edizione di Giganti in volo.

Gli aquiloni pronti a colorare il cielo di Roca Vecchia: al via la seconda edizione di “Giganti in volo” Come scrive corrieresalentino.it: Allestimenti, stand, espositori, decorazioni, attività e spettacoli per ...