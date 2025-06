Appuntamento con Book Comic Lab laboratori gratuiti di fumetto e disegno per bambine e bambini Domenica 15 giugno

Se sei alla ricerca di un'esperienza divertente e creativa per i più piccoli, non perdere l'appuntamento con Book Comic Lab domenica 15 giugno all'Outlet Barberino! Due laboratori gratuiti di fumetto e disegno aspettano bambini e famiglie, offrendo un'occasione unica di esplorare il mondo della creatività. Vieni a scoprire come le storie prendono vita attraverso il disegno e lasciati sorprendere dal talento dei tuoi figli...

Al Barberino Outlet domenica 15 giugno un nuovo appuntamento dedicato alle famiglie e ai bambini con Book Comic Lab, due laboratori gratuiti di fumetto e disegno (la mattina dalle 11.00 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30), organizzati da Disney in collaborazione con la libreria.

