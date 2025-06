Approvato il disegno di legge sullo Spazio | spianata la strada all' adozione di Starlink come rete di Stato di emergenza

Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge "Disposizioni in materia di economia dello spazio", segnando un passo decisivo nell'adozione di Starlink come rete di emergenza di stato. Con questa approvazione, l'Agenzia Spaziale Italiana assume il ruolo di authority ufficiale delle attività spaziali, aprendo nuove frontiere per la comunicazione e la sicurezza nazionale. Un risultato che promette di rivoluzionare il nostro rapporto con lo spazio e le sue potenzialità.

Il senato ha approvato il disegno di legge "Disposizioni in materia di economia dello spazio" respingendo tutti gli emendamenti, compresi quelli volti a eliminare il contestato articolo 25 su Starlink. L'Agenzia Spaziale Italiana diventa di fatto l'authority delle attivit√† spaziali. 🔗 Leggi su Dday.it ¬© Dday.it - Approvato il disegno di legge sullo Spazio: spianata la strada all'adozione di Starlink come rete di Stato di emergenza

In questa notizia si parla di: approvato - disegno - legge - spazio

Approvato il disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa - √ą stato approvato il disegno di legge sulla partecipazione dei lavoratori agli utili d'impresa, con il voto favorevole di 85 senatori nell'Aula di Palazzo Madama.

Economia dello #Spazio. Con 76 voti favorevoli e 57 contrari, l'Aula ha approvato definitivamente il ddl, d’iniziativa governativa e collegato alla legge di bilancio, sulle disposizioni in materia https://senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did= Vai su X

La sottrazione dei figli all'altro genitore è una condotta che crea un enorme dolore e gravi ripercussioni anche ai bambini: con il disegno di legge a mia prima firma approvato al Senato ed ora all'esame alla Camera prevede un inasprimento delle pene. Auspic Vai su Facebook

Approvata la nuova legge Spazio; Approvato il disegno di legge sullo Spazio: spianata la strada all'adozione di Starlink come rete di Stato di emergenza; Senato, approvato il ddl Spazio. Urso: Siamo il primo Paese ad aver adottato una legge quadro sulla Space Economy.

DDL Spazio, Bergesio (Lega): ‚ÄúApprovata la legge che regola operazioni spaziali‚ÄĚ Riporta cuneodice.it: "Oggi è un giorno storico per il nostro Paese: il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge in materia di economia dello spazio.