Approvato il decreto fisco | novità per lavoro autonomo e imprese

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al nuovo decreto fisco, portando importanti novità per lavoro autonomo e imprese. Con obiettivi chiari di trasparenza e semplificazione, il provvedimento affronta temi cruciali come la tracciabilità dei pagamenti e le agevolazioni fiscali. La strada verso un sistema fiscale più equo e efficiente si fa più concreta, aprendo nuove opportunità per cittadini e imprenditori italiani.

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto fisco. Il provvedimento, ha spiegato il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, "tratta alcune tematiche che nello specifico riguardano il lavoro autonomo e le imprese. "Innanzitutto si fa chiarezza per la tracciabilità dei pagamenti per le spese di viaggio, vitto e alloggio. Le due tematiche della rottamazione e della riduzione dell'Irpef per il ceto medio "possono sicuramente viaggiare insieme, ovviamente anche qui dobbiamo trovare le necessarie coperture". Ha detto Leo. "Sono misure che richiedono coperture. Coperture che dovremo individuare, anche alla luce, soprattutto per quello che riguarda la rottamazione, degli esiti della commissione istituita al ministero", che sta facendo un monitoraggio sul magazzino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Approvato il decreto fisco: novità per lavoro autonomo e imprese

