Approvata l’aggiudicazione per i lavori allo stadio Partenio-Lombardi

Il Comune di Avellino ha dato il via libera ufficiale all’aggiudicazione dei lavori di ammodernamento dello stadio Partenio-Lombardi. Un passo fondamentale per migliorare la sicurezza, l’efficienza e l’esperienza dei tifosi, con interventi mirati sull’impiantistica e i quadri elettrici delle torri faro. Questo progetto segna un nuovo capitolo di valorizzazione e sviluppo per uno dei simboli sportivi della città. L’atto, formalizzato con determinazione dirigenziale RCG N° 1149/2025, è...

AVELLINO – il Comune di Avellino ha approvato la proposta di aggiudicazione dei lavori per l'adeguamento impiantistico e normativo delle torri faro e dei relativi quadri elettrici dello stadio comunale "Partenio-Lombardi". L'atto, formalizzato con determinazione dirigenziale RCG N° 11492025, è.

