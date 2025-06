Approvata l’aggiudicazione per i lavori alle torri faro dello stadio Partenio-Lombardi

Una nuova fase si apre per lo stadio Partenio-Lombardi di Avellino: il Comune ha approvato l'aggiudicazione dei lavori per l’adeguamento impiantistico e normativo delle torri faro. Un passo importante per garantire sicurezza, efficienza e modernizzazione dell’impianto sportivo, pronti a tornare ad accendere i riflettori sui prossimi eventi. Con determinazione RCG N° 1149/2025, l’amministrazione dà il via a un progetto che valorizzerà il cuore pulsante dello stadio e il suo fascino.

AVELLINO – il Comune di Avellino ha approvato la proposta di aggiudicazione dei lavori per l'adeguamento impiantistico e normativo delle torri faro e dei relativi quadri elettrici dello stadio comunale "Partenio-Lombardi". L'atto, formalizzato con determinazione dirigenziale RCG N° 11492025

