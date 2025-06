Appalti truccati a Piacenza 20 indagati nella Ausl

A Piacenza, un’ombra di corruzione si allunga sull’AUSL: 20 indagati coinvolti in appalti truccati per oltre 7 milioni di euro e fondi PNRR per 17 milioni. Un caso che mette in discussione trasparenza e integrità nel sistema sanitario, sollevando un forte richiamo alla tutela della legalità e dell’etica pubblica. La vera domanda ora è: quale sarà il passo successivo per garantire giustizia e trasparenza?

Le indagini riguardano l'aggiudicazione di diverse gare di appalto, del valore complessivo di 7 milioni di euro, e alla gestione corretta di fondi del Pnrr, per un totale di 17 milioni.

