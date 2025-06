Aperta in anticipo la passerella ciclopedonale di via Goito

Questa mattina, la città si è risvegliata con una novità che promette di rivoluzionare il modo di muoversi: l'apertura anticipata della passerella ciclopedonale di via Goito. Un ponte tra passato e futuro, che non solo collega quartieri, ma apre nuove prospettive di mobilità sostenibile e convivialità urbana. Questa infrastruttura strategica, parte del progetto “Bicipolitana Mura”, segna un passo importante verso una città più smart e vivibile.

Questa mattina è stata inaugurata e aperta al pubblico la nuova passerella ciclopedonale, realizzata sul Tronco Comune del Piovego, tra via Goito e via San Pio X. L'infrastruttura rappresenta un elemento strategico del progetto "Bicipolitana Mura", e si inserisce nel più ampio programma.

Giovedì 12 giugno alle ore 12.00 ci ritroveremo per l’apertura della nuova passerella ciclopedonale di via Goito! Un opera importante e laboriosa che rispetta le Mura del ‘500, l’argine del canale Tronco Maestro e che ha visto fasi di montaggio spet Vai su Facebook

