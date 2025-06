Aperiwine Party + I Giorni del Vino doppio appuntamento alla Tenuta di Frassineto

Unisciti a noi per un weekend indimenticabile alla Tenuta di Frassineto, dove il gusto si sposa con la storia e l’ospitalità toscana. Due eventi esclusivi, Aperiwine Party e I Giorni del Vino, ti invitano a scoprire i segreti della tradizione vinicola locale, accompagnati da eccellenze gastronomiche e un’atmosfera di festa. Preparati a vivere un’esperienza sensoriale unica, che renderà questa estate ancora più memorabile.

Arezzo, 12 giugno 2025 – Venerdì 13 giugno, dalle 19 alle 24, la Tenuta di Frassineto, nella strada vicinale del Duca 14, in località Frassineto, celebra l'imminente arrivo della stagione estiva con un doppio appuntamento per tutti gli amanti del vino e dei sapori della tradizione toscana. " Aperiwine Party" e "I Giorni del Vino" assieme permetteranno ai partecipanti di vivere una full immersion che unisce la convivialità al patrimonio storico, architettonico, ambientale e vitivinicolo della Tenuta. In un'atmosfera indimenticabile, scandita inizialmente dal sole al tramonto e quindi da suggestive luminarie che valorizzeranno i giardini e gli angoli più suggestivi del posto, il venerdì nella Valdichiana aretina diventerà un momento indimenticabile.