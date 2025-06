Aperitivo di vino | momenti slow a Milazzo

trasportare in un’atmosfera di relax e convivialità, assaporando il fascino di Milazzo tra sapori autentici e momenti di pura slow life. Non perdere questa occasione: ti aspettiamo per due serate indimenticabili di gusto e serenità!

Momenti slow a Milazzo il 14 e 15 giugno con l'aperitivo di vino. Appuntamento nell'Atrio del Carmine ore 19-23 per una serata da gustare con pasta artigianale e del buon vino. "Vieni a vivere un'esperienza da assaporare con calma, dove ogni sorso e ogni boccone diventano ricordo. Lasciati.

Milazzo presenta “Momenti Slow – Aperitivo di Vino” [VIDEO] Si legge su 98zero.com: È stato presentato questa mattina, mercoledì 11 giugno, nella Sala Giunta di Palazzo dell’Aquila, il nuovo evento enogastronomico “Momenti Slow ...