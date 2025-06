Anzio Roma donna investita da treno a Lavinio | cosciente al momento dei soccorsi

Un episodio che ha scosso Lavinio, Anzio, questa sera: una donna è stata investita da un treno sulla linea Roma-Nettuno, ma fortunatamente è rimasta cosciente al momento dei soccorsi. La scena ha causato un’immediata interruzione del traffico ferroviario, creando tensione tra pendolari e residenti. La priorità ora è garantire le cure e fare chiarezza sull’accaduto, mentre la comunità si stringe attorno alla vittima in attesa di aggiornamenti.

Traffico ferroviario bloccato sulla linea Roma-Nettuno Attimi di tensione questo pomeriggio a Lavinio, località del comune di Anzio in provincia di Roma, dove una donna è finita sotto un treno nei pressi della stazione ferroviaria, in viale di Valle Schioia. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 sulla linea ferroviaria Roma-Nettuno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto al delicato intervento di soccorso estraendo la donna, ancora cosciente, da sotto il convoglio. La vittima è stata quindi affidata alle cure dei sanitari del 118. Oltre ai pompieri, presenti anche con un funzionario e il capoturno, sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Anzio (Roma), donna investita da treno a Lavinio: cosciente al momento dei soccorsi

