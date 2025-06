Anziano scompare per la seconda volta in pochi giorni a Roma cittadini e polizia lo salvano nuovamente

Un'inaspettata emergenza ha scosso Roma: un anziano affetto da Alzheimer, scomparso per la seconda volta in due settimane, è stato ritrovato grazie all'intervento tempestivo di cittadini e polizia. La solidarietà e l'attenzione della comunità si sono rivelate decisive nel garantire la sicurezza di questa persona fragile, dimostrando ancora una volta quanto il senso civico possa fare la differenza. Un esempio di come la collaborazione possa salvare vite.

