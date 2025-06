Anziano raggirato da false offerte assicurative la polizia smaschera due truffatrici seriali

In un’operazione che mette in luce l’ingegno delle truffatrici, la polizia di Catania ha smascherato due donne seriali esperte nel creare false offerte assicurative. Con un sistema collaudato, miravano a ingannare soprattutto anziani, sfruttando la loro vulnerabilità e la fiducia per arraffare ingenti somme. Questa vicenda evidenzia l’importanza di restare vigili e informati per proteggere le persone più fragili da simili trappole.

La polizia di Catania ha smantellato un collaudato sistema di truffe assicurative orchestrato da due donne, rispettivamente di 34 e 46 anni, originarie di Napoli. Le indagate, specializzate in raggiri su scala nazionale, prendevano di mira soprattutto persone anziane, sfruttando la loro.

