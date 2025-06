Anziano cade in acqua e rischia di annegare | salvato dalla motovedetta dei carabinieri

una normale pattuglia di routine quando hanno assistito a un episodio che ha messo in pericolo la vita di un anziano turista. Con prontezza e professionalità, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente, salvando il malcapitato e dimostrando ancora una volta il loro ruolo fondamentale nella tutela dei cittadini. Un gesto che rafforza il senso di sicurezza e vicinanza alle persone in momenti di crisi.

La motovedetta dei carabinieri salva la vita ad un turista caduto in acqua. E' successo a Capodimonte, nella mattinata di lunedì 9 giugno, quando l'equipaggio della motovedetta dei carabinieri di Bolsena, unica operante nello specchio lacustre, ha notato l'emergenza. I militari stavano svolgendo.

