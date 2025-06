Anziani e non solo a lezione anti-truffa | Ecco come difendersi dai malviventi

Difendersi dalle truffe è una priorità per tutelare le persone più vulnerabili, come gli anziani. Con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e prevenire inganni e raggiri, comune, forze dell’ordine e istituzioni si sono unite in un coinvolgente incontro pubblico. Ecco come riconoscere i trucchi dei malviventi e proteggersi efficacemente: la prevenzione comincia con l’informazione. Perché conoscere i rischi è il primo passo per garantirsi una vita più sicura.

"Non ti conosco, non ti apro". Comune, carabinieri e polizia locale protagonisti ieri in auditorium di un incontro sul tema, sempre "d’emergenza", delle truffe. Agli anziani in primis, certamente, i più fragili e a rischio: "Siate diffidenti. E in caso di difficoltà rivolgetevi a noi". Relatori, con il sindaco Angelo Caterina, il comandante della tenenza dei carabinieri di Cassano d’Adda, Crocifisso Antonuzzo, e quello della polizia locale, Salvatore Guzzardo. "Abbiamo deciso di proporre alla cittadinanza questo incontro - così il sindaco Caterina - perchè l’informazione e la conoscenza sono il primo strumento di contrasto alle truffe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anziani (e non solo) a lezione anti-truffa: "Ecco come difendersi dai malviventi"

