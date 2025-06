Anziana disabile prigioniera dei rifiuti | Aiutatemi

In un angolo di via Pellegrini 17, una donna di 85 anni vive circondata da un caos di rifiuti e oggetti abbandonati, una scena che dura ormai da nove mesi. La sua condizione di disabilità rende più difficile affrontare questa difficile realtà , mentre le istituzioni si passano la palla senza intervenire. È giunto il momento di agire per restituire dignità e serenità a questa anziana signora.

Un cumulo di rifiuti, tra vecchi mobili, scaffali, sedie rotte e perfino uno scooter abbandonato. È questo lo scenario che da nove mesi campeggia davanti al box di un'abitante di via Pellegrini 17, quartiere Cantalupo, in una palazzina Aler. Una situazione che ormai si protrae da novembre scorso, in un ping pong tra Aler, amministratore condominiale e Comune su chi debba intervenire. Nel mezzo, una signora di 85 anni, con disabilità , che non riesce più a utilizzare il suo garage. "Sono nove mesi che denunciamo questa situazione - spiega Michele Quitadamo, referente per il diritto all'abitare di Asia Usb Monza – ma ancora nessuno è intervenuto.

