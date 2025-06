Antonio Tajani | Puntare su una scelta civica per vincere in Campania e Milano

Milano, puntare su una scelta civica possa rappresentare la chiave per vincere le prossime sfide elettorali. Lo ha affermato il vicepremier Antonio Tajani, sottolineando l’importanza di aggregare forze lontane dalle logiche di partito. Per lui, l’obiettivo è chiaro: priorità al successo, non alle bandiere. In un panorama politico complesso, questa strategia potrebbe fare la differenza. E ora, più che mai, è tempo di agire con visione e unità .

"Credo che in Campania si debba puntare su una scelta civica ". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani parlando a margine di una conferenza stampa alla sede del partito delle prossime elezioni Regionali e amministrative. "Bisogna aggregare - ha osservato - e non sempre gli uomini di partito riescono a farlo. A me interessa vincere, non mettere una bandierina". Lo stesso, a suo avviso, ha detto, vale per Milano. "Credo che in Campania e a Milano - ha osservato - per vincere si possa puntare su un nome civico". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Antonio Tajani: Puntare su una scelta civica per vincere in Campania e Milano

In questa notizia si parla di: puntare - vincere - campania - milano

Canale 78 in tutta la Campania Vai su Facebook

Tajani, in Campania e a Milano nomi civici per vincere; Tajani: per vincere in Campania e a Milano serve scelta civica; Tajani: «Per vincere in Campania serve scelta civica».

Tajani: per vincere in Campania e a Milano serve scelta civica Si legge su askanews.it: (askanews) – “Per le elezioni regionali in Campania e le comunali a Milano credo che per vincere si debba puntare su una scelta civica”.