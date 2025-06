Antonio Conte | Ad Arezzo presi una mazzata nei denti ringrazio il Signore di essere stato mandato via

Antonio Conte, noto per la sua determinazione e passione, ha condiviso un episodio significativo della sua carriera durante un'intervista. L'esperienza ad Arezzo, seppur difficile, gli ha insegnato importanti lezioni di vita e di professione. Questi momenti di sfida spesso diventano i catalizzatori per il successo futuro, dimostrando che anche nelle battute d’arresto si nascondono opportunità di crescita e rinascita. Continua a leggere...

Antonio Conte si è raccontato nel corso di un'intervista in cui ha parlato della sua esperienza da allenatore: "Io ad Arezzo prendo questa bella mazzata nei denti e capisco che devo studiare. Ringrazio il Signore di essere stato mandato via". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: antonio - conte - arezzo - mazzata

Napoli, pessime notizie per Antonio Conte: Stanislav Lobotka indisponibile fino a fine stagione - Pessime notizie per Antonio Conte e il Napoli: Stanislav Lobotka sarĂ indisponibile fino a fine stagione a causa di un infortunio.

Conte a Sky: Ad Arezzo pensavo di essere allenatore, presi una mazzata nei denti. Ringrazio il Signore per esser stato mandato via...; Antonio Conte si racconta a Buffa: “Ad Arezzo ho capito che non ero ancora un allenatore”; Conte a Sky: “Quando arrivo ad Arezzo penso di essere allenatore, ma non lo ero. Lì ho trascorso 5 anni in 1”.

Conte: "Vi svelo cosa mi accadde ad Arezzo. Ringrazio Dio per essere stato cacciato" Segnala msn.com: L'allenatore del Napoli si è concesso ai microfoni dell'emittente satellitare per il format 'Federico Buffa Talks'.