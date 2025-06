Anticiclone subtropicale sale l' allerta | temperature fino a 42 gradi Bollino rosso in 3 città per l' ondata di calore Non solo qualche ora di afa

L’Italia si prepara a una sfida con il sole: un anticiclone subtropicale porta temperature record fino a 42 gradi, con il bollino rosso in tre città e un’ondata di calore prolungata. Preparatevi a vivere giornate di afa intensa e temperature estreme, in un’estate che mette alla prova la resistenza di tutti. È il momento di prendere tutte le precauzioni per affrontare al meglio questa ondata di calore.

Sale l'allerta caldo in tutta Italia: è infatti in arrivo una nuova ondata di calore, con temperature di 38 gradi a Firenze e Bologna e che nel sud e sulle isole potrebbero toccare i 42 gradi.

Prima notte tropicale dell'anno per la Capitale, con temperature minime che non sono scese al di sotto dei 20°C (specie nelle zone centrali). Valori più bassi nelle zone limitrofe di provincia. Nell'hinterland temperature più basse grazie al fen

