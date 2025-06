Ansia da sbarramento in casa Iv. Firenze no problem. Ma altrove?.

L’ansia da sbarramento in casa Italia Viva scuote i vertici regionali, anche se a Firenze tutto sembra sotto controllo. La riunione di lunedì sera, convocata da Francesco Bonifazi, ha evidenziato le tensioni tra i segretari provinciali, divisi tra incertezze e speranze in vista del voto autunnale. Con sondaggi che sfiorano appena il 3%, la sfida è più che mai aperta: riusciranno i renziani a superare la soglia critica e conquistare il consiglio regionale?

Ansia da sbarramento in casa Italia Viva. Turbolento il coordinamento regionale di lunedì sera a Firenze convocato dal commissario Francesco Bonifazi, colpa dei mal di pancia dei vari segretari provinciali e della loro sensazione di "navigare a vista" a 5 mesi dal voto d’autunno. I sondaggi inchiodano il partito di Matteo Renzi appena al di sopra del 3%, soglia minima che garantisce l’ingresso in consiglio regionale. Ma se su Firenze i renziani possono dormire su tre cuscini visti i tesoretti di preferenze che profili come quello della lady di ferro Stefania Saccardi possono portare come fieno in cascina (ma anche lo stesso Francesco Casini), lo stesso non si può dire al di fuori del capoluogo toscano, specie sulla costa. 🔗 Leggi su Lanazione.it