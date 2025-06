Annunciato un memorial in onore di Sabu alla 2300 Arena

wrestling si unisce ora per onorare la sua memoria con un evento speciale: un memorial in suo segno alla 2300 Arena. Questo tributo rappresenta un'occasione per rendere omaggio all'icona che ha segnato generazioni e per riflettere sul suo incredibile contributo al mondo del wrestling. Unisciti a noi per celebrare la vita e l’eredità di Sabu, ricordando il suo coraggio e la passione che ha infuso nel ring.

La notizia della scomparsa di Sabu ha lasciato un vuoto nella comunità di wrestler e appassionati. L'ex campione ECW è mancato un mese fa, l'11 maggio, poche settimane dopo aver lottato il suo ultimo match contro Joey Janela, un incontro che è stato criticato per le condizioni apparentemente complicate con cui l'atleta si era presentato. E mentre nei giorni seguenti la sua morte sono emerse diverse polemiche di questo genere, la comunità del wrestling si è invece stretta nel ricordo di uno dei lottatori più influenti della sua generazione. E a breve, fan e wrestler potranno dargli il giusto tributo.

