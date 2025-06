Annunciate le date del Vasco Live 2026 | 10 concerti in giro per l’Italia

Vasco Live 2026 sta per tornare con 10 imperdibili concerti in tutta Italia, un vero e proprio tour che promette emozioni uniche e momenti indimenticabili. Dopo il trionfale record di San Siro nel 2024 e le tappe di quest’anno, il grande Vasco torna a conquistare i cuori dei suoi fan. Preparatevi a vivere un’esperienza senza precedenti: il viaggio continua e non vediamo l’ora di condividere questa magia con voi.

MILANO – Live Nation annuncia, a grandissima richiesta, le nuove date del Vasco Live 2026. 10 nuovi concerti, 5 cittĂ , 1 fronte del palco. Grande, immenso, un abbraccio collettivo. Un lungo viaggio iniziato lo scorso anno (2024) con la straordinaria residency di San Siro (7 stadi, un record, mai nessuno prima di lui) proseguita quest’anno da nord a sud dell’Italia con un potentissimo messaggio di vita e di speranza e che si completerĂ il prossimo anno in nuove cittĂ , isola (Sardegna) compresa. Un’onda sonora piena di luce, sorretta da canzoni che sono diventate inni ultra-gene-razio-nali. PerchĂ© il Blasco è senza eguali nella musica italiana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Annunciate le date del Vasco Live 2026: 10 concerti in giro per l’Italia

