Andria ragazzo ferito da una coltellata dopo una lite | cosa è successo

Un tranquillo risveglio si è trasformato in un dramma ad Andria, dove un giovane di 20 anni è stato ferito da una coltellata durante una lite avvenuta in via Piccinni. La vittima, mentre si recava al lavoro all’alba del 12 giugno, ha vissuto momenti di paura e imprevisti. Questa episodio desta preoccupazione e invita a riflettere sulla sicurezza nelle nostre strade. Ma cosa è successo realmente?

Ad Andria, in via Piccinni, è stato ferito un 20enne con una coltellata. La vittima, oggi - 12 giugno - stava andando a lavoro intorno alle 6.35, del mattino, quando qualcuno lo ha aggredito. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Andria, ragazzo ferito da una coltellata dopo una lite: cosa è successo

Andria, ragazzo ferito da una coltellata dopo una lite: cosa è successo; Proiettili vaganti, bombe al posto di petardi: mai così tanti feriti negli ultimi 10 anni nella notte di Capodanno; Latiano, in Rianimazione giovane accoltellato: prognosi riservata.

Andria, ragazzo ferito da una coltellata dopo una lite: cosa è successo Secondo msn.com: Ad Andria, in via Piccinni, è stato ferito un 20enne con una coltellata.