Andreoli | educare è diventato impossibile in una società senza padri

In un mondo sempre più fluido e disorientato, Vittorino Andreoli ci invita a riflettere sulla crisi educativa che coinvolge i nostri giovani. Senza figure di riferimento solide, adolescenti senza padri simbolici si trovano smarriti tra vuoto emotivo e mancanza di prospettive. La soluzione? Un nuovo ruolo per la scuola e gli educatori, capaci di ricostruire legami autentici e duraturi. Andreoli: […]

Nel suo libro "L'educazione (im)possibile", Vittorino Andreoli denuncia l'emergenza educativa che affligge i giovani di oggi: adolescenti senza padri simbolici, senza futuro, orfani emotivi immersi in un presente senza senso. La scuola, più che trasmettere nozioni, deve ricostruire legami profondi e autentici. Serve un'alleanza educativa nuova Andreoli: l'insegnante come figura di riferimento stabile Educare, secondo

"Educare non significa trasmettere informazioni, ma costruire relazioni autentiche". Con queste parole Vittorino Andreoli, psichiatra e membro della New York Academy of Sciences, torna a interrogarsi sul ruolo cruciale dell'educazione nel suo libro "L'Educazi

