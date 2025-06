Andrea Ghibaudi nuovo tecnico della Fos Cvr | obiettivo eccellenze giovanili

La Fos Cvr punta in alto con il nuovo tecnico Andrea Ghibaudi, 47 anni, proveniente da un’esperienza solida nel volley reggiano. Dopo l’addio di Augusto Sazzi, che guiderà le giovanili del Lugano, la società mira a raggiungere nuove eccellenze giovanili sotto la guida di Ghibaudi, conosciuto per la sua dedizione e competenza. Il direttore generale Nicola Cioni afferma: "Parlando della prima squadra cercheremo di dare continuità all’ottima stagione appena trascorsa e culminata coi playoff promozione"...

Dopo l'uscita di Augusto Sazzi che dirigerà le giovanili del Lugano, la Fos Cvr ha subito ingaggiato il nuovo tecnico, il 47enne modenese Andrea Ghibaudi (foto) che conosce bene il volley reggiano per le due ultime stagioni in cui ha allenato Rubiera. Così si esprime a riguardo il dg della Fos Cvr, Nicola Cioni: "Parlando della prima squadra cercheremo di dare continuità all'ottima stagione appena trascorsa e culminata coi playoff promozione. Vogliamo creare un gruppo forte e giovane per mirare ai primi posti in classifica, puntando su coach Andrea Ghibaudi che conosco molto bene dai trascorsi a Montale (A2) e a Rubiera.

Sorprendente e prestigiosa new entry nello staff del L’Alba Volley: da Sassuolo arriva Andrea Ghibaudi! Riporta ideawebtv.it: Inoltre, Ghibaudi allenerà l’Under 15 Regionale e porterà il proprio contributo nella crescita del Settore Giovanile langarolo.