Andrea Gazzoli rinnova con Spezia Calcio fino al 2028 | obiettivi e progetti futuri

Andrea Gazzoli rinnova il suo impegno con Spezia Calcio fino al 2028, rafforzando la sua determinazione a guidare il club verso nuovi traguardi. Con un occhio rivolto al futuro, Gazzoli esprime entusiasmo per la fiducia ricevuta e sottolinea l’importanza di mantenere stabilità e continuità per realizzare progetti ambiziosi. La stagione appena conclusa ha regalato numerose soddisfazioni, e ora il suo focus è puntato a sviluppare ulteriormente il potenziale dello Spezia Calcio.

Andrea Gazzoli, fresco di rinnovo nel ruolo di Amministratore Delegato che lo vedrà legato allo Spezia Calcio fino a giugno 2028, esprime tutta la sua soddisfazione per la fiducia che gli è stata accordata. "Sono molto contento di poter far parte ancora di questa società - dichiara – perché è importante dare continuità per sviluppare nel modo migliore idee e progetti. Questa stagione è stata ricca di soddisfazioni perché abbiamo concluso l'iter dello stadio, abbiamo avvicinato una bellissima comunità alla società e abbiamo fatto il record di punti in Serie B. Abbiamo anche vissuto due cambi di proprietà ed era doveroso dare modo a Stillitano e a Roberts di conoscere le persone, me compreso, e i numeri.