Andrea Crisanti la confessione-choc | Ho dormito nella mia Tesla ecco perché

Andrea Crisanti, noto per il suo ruolo durante la pandemia, ha condiviso un episodio sorprendente: la sua notte nella Tesla durante un’ondata di caldo record a Roma. Tra risate e incredulità, il parlamentare del Pd svela come il conforto del veicolo elettrico abbia prevalso sull’ideologia, rivelando una storia che dimostra come anche i politici possano trovarsi in situazioni inaspettate e curiose. Ma cosa lo ha spinto a questa scelta insolita?

Più che l'ideologia poté il calore. Una dissavventura curiosa, quella capitata ad Andrea Crisanti. Il parlamentare del Pd, diventato celebre in epoca pandemia da Covid-19, è stato ospite di Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. E, nel corso dell'intervista, ha raccontato un aneddoto esilarante. In pratica, il dem si è trovato alle prese con il primo grande caldo estivo, che a Roma è ancor più soffocante. Il professore, però, non è munito di condizionatore nella sua casa capitolina. Così ha optato per una soluzione fuori dagli schemi. A mali estremi, estremi rimedi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Andrea Crisanti, la confessione-choc: "Ho dormito nella mia Tesla, ecco perché"

