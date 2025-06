andare sul sicuro sta diventando un rischio per la serie a

Un panorama calcistico sempre più imprevedibile ci dimostra che, in un mondo dove andare sul sicuro diventa un rischio, bisogna saper leggere tra le righe delle ultime novità. La sorprendente rottura e successiva riapparizione di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra ne è solo un esempio emblematico. Mentre l’Italia scende in campo con nuove sfide, la vera domanda è: fino a quando questa instability potrà essere affrontata senza perdere il passo?

Bisogna mettere in fila le molte cose successe negli ultimi giorni per capirne la stranezza, l’eccezionalità. L’ormai ex CT della Nazionale, Luciano Spalletti, è stato esonerato dopo aver perso 3-0 con la Norvegia e la notizia ci è stata data non dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ma dallo stesso Luciano Spalletti. Pochi giorni dopo Luciano Spalletti è tornato a sedersi sulla panchina della Nazionale. E mentre l’Italia scendeva in campo per una decisiva partita di qualificazione ai prossimi Mondiali, la FIGC pensava a come trovare una soluzione per mettere sotto contratto il suo successore, Claudio Ranieri - quel Claudio Ranieri che aveva già annunciato il suo addio al calcio giocato da settimane, e che aveva appena iniziato una nuova esperienza da dirigente della Roma (tecnicamente: senior advisor della famiglia Friedkin). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com