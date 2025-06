AND THE WAR CAME | il nuovo EP dei Pankhurst è disponibile dal 6 giugno In radio anche il singolo I Decide

Da venerdì 6 giugno 2025, il nuovo EP dei Pankhurst 232, intitolato “AND THE WAR CAME”, conquista le radio e le piattaforme digitali. Un’opera intensa, carica di urgenza e protesta, culminata nel potente singolo “I Decide”. Un viaggio musicale che grida forte, riflettendo il nostro tempo e la nostra voce. A partire da questo giorno, lasciati coinvolgere e scopri un sound che non lascia indifferenti.

Da venerdì 6 giugno 2025 è disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei digital stores il nuovo EP dei Pankhurst, intitolato "AND THE WAR CAME". Nello stesso giorno entra in rotazione radiofonica anche il singolo "I Decide", un brano potente e necessario che chiude un progetto musicale carico di urgenza, protesta e visione.