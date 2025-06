ancora tensioni fra ucraina e ungheria su repressione della minoranza magiara e su adesione di kiev alla ue

Le tensioni tra Ucraina e Ungheria si riaccendono, evidenziando le profonde divergenze sulla tutela della minoranza magiara in Transcarpazia e l’adesione di Kiev all’UE. Tra passi avanti e gravi rotture diplomatiche, la situazione minaccia di complicare ulteriormente il percorso dell’Ucraina verso le istituzioni europee, mettendo alla prova la stabilità regionale e l’immagine democratica di Kiev. Le ragioni del contendere si concentrano soprattutto nel trattamento...

Si riaccende la tensione fra i governi di Kiev e di Budapest in merito a una serie di questioni, prima fra tutte la minoranza ungherese nella regione ucraina della Transcarpazia. Ormai da anni si alternano passi di avvicinamento a gravi strappi diplomatici, col conseguente danno all’immagine di un’Ucraina democratica pronta per entrare nella UE. Tensioni sociali e diplomatiche. Le ragioni del contendere si concentrano soprattutto nel trattamento dei 150.000 ungheresi etnici che vivono nell’ovest dell’Ucraina, in Transcarpazia. È una regione dal grande valore simbolico per Budapest, che sogna di “riportare a casa” i magiari rimasti separati col Trattato del Trianon del 1920. 🔗 Leggi su Follow.it