ancora gravissimo il 17enne ferito alla testa da un proiettile nel foggiano

La vicenda del 17enne ferito nel Foggiano scuote la comunità, con le sue condizioni ancora gravissime e il mistero che avvolge quel tragico episodio. La tragedia, avvenuta in un casolare isolato di Torremaggiore, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla serenità dei giovani. Mentre le indagini dei carabinieri proseguono, si resta in attesa di sviluppi che possano chiarire quanto accaduto e portare giustizia.

Sono ancora gravissime le condizioni dello studente 17enne ritrovato nel pomeriggio di martedì 10 giugno ferito da un colpo di pistola alla testa in un casolare di proprietà della sua famiglia nelle campagne di Torremaggiore, nel Foggiano. Il giovane è ricoverato in rianimazione al policlinico di Foggia. I carabinieri, coordinati dalla procura, sono tornati sul luogo in cui è stato ritrovato il.