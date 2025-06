Ancona | Gaetano Iossa nuovo direttore tecnico addio a Gadda e staff

L’Ancona sceglie di voltare pagina e guarda al futuro con entusiasmo, annunciando il nuovo direttore tecnico Gaetano Iossa, ex biancorosso stimato. Addio allo staff storico di Guerini, Ancarani, Tamai, Gadda e Bruniera, simboli di un passato ricco di emozioni. Massimo Gadda saluta con parole cariche di affetto, lasciando un messaggio di gratitudine e speranza. Con il cuore, come sempre, la squadra si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con uno sguardo rivolto alle sfide che verranno.

L’Ancona volta pagina: addio allo staff tecnico con Guerini, Ancarani, Tamai, Gadda e Bruniera, la società ufficializza il nuovo direttore tecnico che è l’ex biancorosso Gaetano Iossa. Massimo Gadda lascia sui social il suo affettuoso commento: "Allenarti era un sogno. Allenarti è stato un onore. Allenarti è stato fantastico. Good luck and goodbye, Ancona. Thanks for everything". Con il cuore, come sempre. Coi saluti del mister, il capitano di tante battaglie, quello più amato della storia biancorossa, tornato un anno fa ad Ancona da allenatore per salvare il salvabile ripartendo da zero, si chiude l’anno della rinascita e si apre una nuova storia dell’Ancona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net