Anche Salerno protagonista della XXI Giornata Nazionale dello Sport del Coni

Salerno si prepara a brillare come protagonista della XXI Giornata Nazionale dello Sport, un evento che celebra l’energia e la passione per il movimento promossi dal CONI. Con entusiasmo, il Comune e la Commissione Sport si sono uniti per ospitare questa straordinaria manifestazione nel giugno 2025, in occasione del Giubileo dello Sport. Un’occasione imperdibile per coinvolgere tutta la comunità e riscoprire il valore dello sport come motore di unità e crescita.

Anche Salerno ospiterà l'edizione 2025 della manifestazione promossa dal CONI in occasione del Giubileo dello Sport. Il Comune di Salerno con la Commissione Sport ha aderito alla XXI Giornata Nazionale dello Sport, promossa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), che quest'anno si svolgerà sabato 14 e domenica 15 giugno 2025. L'iniziativa, istituita della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2003, rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama nazionale, finalizzato alla promozione della pratica sportiva come strumento di crescita personale, inclusione sociale e benessere collettivo.

