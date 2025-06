Anche la provincia di Brindisi ha le sue 43 guardie ecologiche volontarie

Anche la provincia di Brindisi si unisce alla lotta per la tutela ambientale, con le sue 43 guardie ecologiche volontarie pronte a fare la differenza. Durante una cerimonia ufficiale al Palazzo della Provincia, sono stati consegnati i tesserini, segnando l'inizio di un impegno concreto per preservare il nostro territorio. Con il loro entusiasmo e dedizione, queste guardie volontarie rappresentano un passo importante verso un ambiente più pulito e sostenibile, rafforzando così il legame tra comunità e natura.

BRINDISI - Si è celebrata nel pomeriggio di ieri (mercoledì 11 giugno 2025), nel Palazzo della Provincia di Brindisi, la consegna dei tesserini delle guardie ecologiche volontarie, ultimo passo ufficiale per l'avvio del servizio dei volontari che, con il coordinamento della Provincia, potranno. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Anche la provincia di Brindisi ha le sue 43 guardie ecologiche volontarie

In questa notizia si parla di: provincia - brindisi - guardie - ecologiche

Centri per l’impiego di Brindisi e provincia: 50 nuovi annunci di lavoro - BRINDISI - Il mercato del lavoro a Brindisi e provincia si presenta dinamico, con 50 nuovi annunci di lavoro che si aggiungono ai 139 già attivi.

BRINDISI-Referendum, mobilitazione in Piazza Vittoria: la Cgil e il Centrosinistra uniti per il Sì Vai su Facebook

Guardie Ecologiche pronte a proteggere il territorio; Guardie ecologiche pronte a proteggere il territorio: da Torre Guaceto a tutta la provincia 43 volontari; Brindisi: Cerimonia di consegna dei tesserini alle Guardie Ecologiche.

BRINDISI-MERCOLEDI’ 11 GIUGNO CERIMONIA DI CONSEGNA DEI TESSERINI ALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE Scrive brindisilibera.it: ? Leggi articolo ? Stop ??||?|?||||???????| Browser not supported Your browser does not support the automatic article reading feature.