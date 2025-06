Anche i Pixel 6a a rischio surricaldamento Google ridurrà la capacità della batteria con un aggiornamento

Attenzione ai possessori di Pixel 6a: anche questo modello potrebbe essere soggetto a problemi di surriscaldamento, come già accaduto ai Pixel 4a. Google ha annunciato un aggiornamento che ridurrà la capacità della batteria, suscitando preoccupazioni tra gli utenti. Scopriamo insieme cosa sta succedendo e come proteggere il nostro dispositivo in questa situazione critica.

